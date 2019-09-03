Басманный суд Москвы в эти минуты рассматривает ходатайство СК об изменении меры пресечения Е.Жукову и С.Фомину

Басманный суд Москвы в эти минуты рассматривает ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения обвиняемым по так называемому «московскому делу» Егору Жукову и Сергею Фомину. Следователи просят перевести их из СИЗО под домашний арест. Оба стали фигурантами дела о массовых беспорядках после акции протеста 27 июля. сегодня стало известно, что Жукову предъявили еще одно обвинение в призывах к экстремизму.