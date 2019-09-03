Следствие по делу МН-17 решило допросить бывшего командира ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Цемах находится под стражей на Украине и, как сообщалось, может быть передан России в рамках обмена заключенными. По данным агентства, следственная группа не уверена, что сможет с ним связаться, если его выдадут Рсосии. Украинские спецслужбы задержали Цемаха на территории ДНР в июне. Его обвинили в создании террористической группы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.