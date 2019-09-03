В Ставрополье разбился штурмовик Су-25. Оба пилота успели катапультироваться

По данным местных властей, летчиков уже нашли, в каком они состоянии, пока неизвестно. В Министерстве обороны уточнили, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Утверждается, что Су-25 упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет.

Поисковики обнаружили и сам самолет. Как сообщили в экстренных службах региона, Су-25 разрушен полностью.

Военная прокуратура начала проверку в связи с крушением штурмовика.