Команда Алексея Навального определилась со списком кандидатов для «умного голосования» на выборах в Мосгордуму

На специально созданном сайте избирателю предлагается ввести свой адрес, после чего выдается имя кандидата. В списке 33 коммуниста, а также представители Справедливой России и Яблока, в частности, упоминаются Сергея Митрохин, внук Геннадия Зюганова, Анастасия Удальцова, Николай Губенко, Евгений Бунимович. Полностью со с писком можно ознакомиться на сайте «Эха Москвы».

В КПРФ уже заявили, что не против поддержки со стороны «умного голосования». При этом коммунисты подчеркивают, что партия своими силами будет пытаться защитить голоса на избирательных участках и добиваться максимально-честных выборов.

В Центризбиркоме заявили, что знают о проекте «Умное голосование» и изучить его с точки зрения законности.