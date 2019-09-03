Верховная Рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года

«За» голосовали 373 депутата при необходимом минимуме в 300 голосов.

Принятие этого закона откладывалось слишком долго, — считает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, депутаты теперь не смогут «прятаться от закона» в парламенте. При этом они не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в Раде, за исключением ответственности за оскорбления или клевету.



Бывший президент Украины Петр Порошенко напомнил, что именно он был инициатором этого законопроекта.

Порошенко не пояснил, почему закон не был принят в течение его президентского срока.



Украинское Интернет-издание Лига.нет отмечает, что Владимир Зеленский, практически, пригрозил депутатам народными протестами, заметив, что снятия иммунитета от уголовного преследования с депутатов добиваются 90 процентов граждан страны, цитата: «не советую проверять достоверность этой цифры и смотреть, сколько (людей) завтра придет под стены Рады». Выступив в парламенте перед голосованием, Зеленский заметил, что народные избранники прежних созывов, фактически, изобрели, по его словам, «вечный двигатель политической жизни», обещая не единожды снять неприкосновенность, а потом проваливали голосование. Он напомнил, что накануне, в течение дня и ночи, цитата, «кто-то пытался сорвать сегодняшнее голосование, и граждане догадаются, кто эти люди» по его результатам. Несмотря на некоторое количество отсутствовавших депутатов, сегодняшнее голосование, проходившее во втором чтении, было единогласным, отмечают наблюдатели.



В своем выступлении президент особо подчеркнул, что за народными избранниками сохраняется так называемый индемнитет, то есть, они не будут нести ответственности за политические решения, предложении и их последствия, однако будут отвечать по закону за уголовные преступления. Сайт телеканала 112 International уточняет, что законопроект вносит поправки в статью 80 конституции, где будет значиться, что к политическим заявлениям и их последствиям не относятся оскорбления и клевета. Рейтер напоминает, что прежде каждый отдельный случай нарушения депутатом Рады закона должен был рассматриваться парламентариями. Агентство отмечает, что инициатива Зеленского, обещавшего пойти на этот шаг во время предвыборной кампании, направлена на борьбу с коррупцией. Рейтер приводит результаты проведенного Национальным демократическим институтом непосредственно перед президентскими выборами исследования, согласно которому только пять процентов украинцев считают, что политические партии представляют интересы граждан и всего лишь три процента политиков оправдывают народные ожидания. Сайт украинской службы Радио свобода обращает внимание на то, что западные аналитики и даже союзники Зеленского по-прежнему ждут от него мер по противодействию, цитата, «олигархической системе, которая уже долгие годы определяет политическую повестку дня» на Украине.



Законопроект, разрешающие привлечение депутатов Рады к уголовной ответственности вступает в силу с 1 января будущего года.