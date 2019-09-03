Вице-премьер Виталий Мутко отчитал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Причиной стали жалобы местных бизнесменов на невозможность получить выделенные из бюджета деньги на восстановление разрушенных во время наводнения производств.

Виталий Мутко добавил, что для бизнесменов процесс должен быть схож с подачей заявлений простых граждан на восстановление жилья.