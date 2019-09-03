Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили еще одно обвинение – в публичных призывах к экстремизму, рассказал «Эху» адвокат Леонид Соловьев. Он подчеркнул, что Жуков свою вину не признает.

Сегодня же стало известно, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об изменении Жукову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Аналогичное ходатайство подано и в отношении другого фигуранта – Сергея Фомина.

Сегодня СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов. Следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Действия фигурантов переквалифицирую на административное нарушение. Всем пятерым отменены меры пресечения. Обвиняемые провели под арестом почти месяц.

Между тем суд отправил в колонию участников акции 27 июля, которых обвинили в применении насилия против полиции.

Виновность молодых людей вызывала серьезные вопросы еще на стадии определения меры пресечения. Сергея Абаничева следователи обвиняли в броске бумажного стаканчика в полицейского. Валерий Костенок якобы кинул две пластиковые бутылки, а Даниил Конон и Владислав Барабанов были представлены как координаторы массовых беспорядков.

Решение о прекращение дела против них принято по результатам правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе записей камер видеонаблюдения, сказали сегодня в СК. Избранные меры пресечения в виде ареста отменены. Впрочем, в действиях молодых людей все равно есть признаки нарушений – административных. Материалы переданы в МВД, уточнили в ведомстве Александра Бастрыкина.

Иначе сложилась сегодня судьба двух других участников акции 27 июля. Данил Беглец отправится в колонию на два года. Так решил судья Тверского суда Анатолий Беляев. Подсудимый признался, что дернул за руку полицейского, когда тот проводил задержания, и причинил ему боль. Подсудимый раскаялся и вновь принес извинения потерпевшему.

На свободе у осужденного остались жена и двое детей. Прокурор перед вынесением приговора упрекнула Беглеца в неверной расстановке жизненных приоритетов: отцовство на новорожденного до сих пор не оформил, а на протесты время нашлось. Мать осужденного Людмила просила суд подумать о детях, которые будут расти без отца.

В соседнем кабинете судья Александр Меркулов дал три года колонии Ивану Подкопаеву. Он брызнул в силовиков из перцового баллончика. Говорит, что хотел остановить их, когда те начали вытеснять женщин и пожилых с Трубной площади. Силовики получили ожоги глаз, неопасные для здоровья. Дело, по просьбе Подкопаева, рассматривалось по ускоренной процедуре, без исследования доказательств. Подсудимый признал вину.

Весь день судья Марина Сизинцева изучает доказательства и слушает показания свидетелей по делу Кирилла Жукова. На той же акции он приподнял забрало шлема пулеметчка Нацгвардии возле Тверской, причинив ему боль. Жуков не признает вины, как и другой фигурант. Евгений Коваленко. Мужчина бросил в силовика мусорный бак, а другого хватал за бронежилет. Умысла в своих действиях не признает.

Власти приняли ряд решение по так называемому «Московскому делу», и на сегодняшних судебных процессах началась их реализация. Такое мнение в эфире «Эха» высказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Чиков добавил, что в трансформации дела о массовых беспорядках могла сыграть роль позиция СПЧ, в частности, по Болотному делу".