Финансовый менеджер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях полицейских

Его признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия.

Судебное следствие по делу Владислава Синицы заняло всего один день: лишь накануне обвинение и защита представили свои доказательства, провели прения и тогда же подсудимый выступил с последним словом. Сегодня утром судья Елена Абрамова уже огласила приговор: пять лет колонии общего режима. Это на год меньше максимального срока по статье об экстремизме, который запрашивала прокуратура.

Поводом для уголовного преследования Синицы стал твит, в котором усмотрели призывы к насилию над детьми силовиков. Свидетелями обвинения выступили сотрудники Росгвардии, заявившие, что боятся за своих близких после дежурства на акциях протеста. Как пишет «Русская служба Би-би-си», сам обвиняемый категорически отрицал свою вину, утверждая, что следствие вырвало его слова из контекста. По словам фигуранта дела, он лишь рассуждал о возможных последствиях деанонимизации сотрудников правоохранительных органов.

В публикациях Синицы нет даже намека на призыв к насилию. Об этом телеканалу «РБК» сказал брат осужденного Александр.

После вынесения сурового приговора адвокат Синицы Денис Тихонов раскритиковал НТВ – по словам защитника, именно журналисты этого телеканала выставили его клиента в неприглядном свете. НТВ ответил на слова адвоката в своем официальном твиттере. Там написали, что историю «раскрутили не мы, но мы были бы рады быть первыми». Кроме того, сотрудники телеканала считают наказание для Синицы слишком суровым, подчеркивая, что пока системе не всегда удается отделить «реальную угрозу от глупости».

Как сообщало интернет-издание «Медиазона», по делу Синицы была проведена лингвистическая экспертиза, но за нее отвечали люди без профильного филологического образования.

Приговор Синице справедливый, хотя и слишком жестокий, — считает член СПЧ Николай Сванидзе.

По мнению Сванидзе, силовики, которые стали угрожать семьям оппозиционеров, также должны понести наказание.