В Свердловской области двух подростков заподозрили в подготовке массового убийства в школе

Об этом сообщает источник сайта Znak.com. Силовики считают, что 16-летние юноши готовили атаку на школу в городе Кушва или электромеханический техникум. Возбуждено уголовное дело. Собеседник Znak.com сказал, что молодые люди – из неблагополучных семей. У обоих были плохие отношения со сверстниками. Они познакомились в соцсетях и состояли в группах, посвященных стрельбе в американской школе «Колумбайн», где в 1999 году два старшеклассника убили 13 человек и около сорока ранили, а потом покончили с собой.