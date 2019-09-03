В Москве задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева

Это произошло, когда политик выходил из дома, сообщает сайт МБХ Медиа. По его данным, в автомобиль, на котором увезли Соловьева, полицейские не пустили адвоката. Они также отказались назвать ОВД, в которое направляются.

Вчера МВД сообщило о возбуждении административного дела из-за акции протеста 31 августа, несогласованной с властями. При этом не уточнялось, в отношении кого оно заведено. Спустя несколько часов были задержаны сотрудники ФБК Николай Ляскин, Любовь Соболь и журналист Илья Азар. Позднее их отпустили после составления протоколов по статье о нарушении правил проведения митингов.