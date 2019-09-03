В Новгородской области депутат объявил о выходе из ЕР, объяснив решение тем, что партия потеряла связь с избирателями

В Новгородской области депутат объявил о выходе из «Единой России», объяснив решение тем, что партия потеряла связь с избирателями. Кроме того, по словам Андрея Ломанова, отсутствует внятная позитивная повестка. Депутат полагает, что большинство состоящих в «Единой России» людей – честные и порядочные люди, а проблема заключается в отрыве руководства партии от населения — от реальных нужд и забот людей и в отсутствии желания вникать в их проблемы. Заявление о выходе из партии Андрей Ломанов, который состоял в Единой России 12 лет, разместил на своей странице в Фейсбуке.