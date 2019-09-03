Команда Навального представила кандидатов для «Умного голосования» на выборах 8 сентября

Стратегия политика заключается в поддержке претендентов, которые имеют наибольшие шансы против выдвиженцев «Единой России».

Имена кандидатов для «Умного голосования» были представлены за пять дней до выборов специально для того, чтобы исключить возможность их снятия – по закону сейчас это сделать уже невозможно. Избирателю нужно ввести адрес прописки на сайте проекта либо зарегистрироваться и оставить свою почту – после этого он получит имя кандидата, за которого предлагает проголосовать Алексей Навальный. В тех округах Москвы, где до выборов не допустили кандидатов, которых поддерживала команда политика, «Умное голосование» предлагает выбрать оптимальный вариант из оставшихся, который имеет наибольшие шансы против единороссов.

Единого списка кандидатов на сайте проекта нет, но такой перечень уже опубликован на сайте «Эха Москвы». Из приведенной таблицы видно, что в большинстве округов Навальный предлагает голосовать за выдвиженцев от КПРФ. Среди них – действующий вице-председатель Мосгордумы Николай Губенко.

Часть сторонников Навального высказывала ряд претензий к «Умному голосованию». Сам политик ранее признал, что систему нельзя назвать идеальной, но в существующих условиях она оптимальна.