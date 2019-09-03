В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

Это произошло на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров эвакуируют, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Лайнеры осматривают техники. Информации о пострадавших пока не поступало. Агентство Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим авиалайнером, где не было пассажиров. Источник Интерфакса говорит, что пострадавших нет. Людей, которые собирались вылететь в Пекин, отправят другим бортом.

Сайт Life.ru сообщает, что самолет, направлявшийся в Китай, принадлежит «Аэрофлоту». Лайнер без пассажиров – авиакомпании Royal Flight.