Депутат Госдумы Наталья Поклонская переходит из комитета по противодействию коррупции в Комитет по международным делам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления, размещенный в электронной базе нижней палаты парламента. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ранее говорил, что Поклонская сама выразила желание перейти в другой комитет, поскольку хочет заниматься международной тематикой и получает сейчас профильное образование.