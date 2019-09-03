Команда политика Алексея Навального определила список кандидатов в рамках проекта «Умное голосование»

Он был создан к Единому дню голосования, которое пройдет 8 сентября. По словам авторов идеи, на сайте проекта можно найти сильного кандидата от оппозиции на выборах всех уровней. Чтобы получить рекомендации, нужно зарегистрироваться на сайте «Умного голосования», сообщить свой город, улицу и номер дома.

Среди тех, кого подержал Алексей Навальный – Сергей Митрохин, Анастасия Удальцова, Евгений Бунимович и Леонид Зюганов.