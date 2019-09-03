Фигуранту так называемого «московского дела» Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму

Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Ранее Следственный комитет назначил экспертизу по девяти видеороликам из YouTube-канала Жукова. Вменяемая ему статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Сегодня Следственный комитет сообщал, что попросил перевести студента Высшей школы экономики Егора Жукова и еще одного фигуранта «московского дела», Сергея Фомина, из СИЗО под домашний арест.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста 27 июля. По нему проходили 15 человек. Однако несколько часов назад Следственный комитет объявил о прекращении расследования в отношении пяти из них.