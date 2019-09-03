Клубы РФПЛ не смогли побить рекорд по общей сумме, потраченной на приобретение футболистов

Клубы российской футбольной премьер-лиги не смогли побить рекорд по общей сумме, потраченной на приобретение футболистов, установленный 7 лет назад, но летняя заявочная компания все равно стала весьма впечатляющей после нескольких лет затишья.

Почти в каждой команде, которую причисляют к российским грандам появились настоящие звезды. Спартак взял в аренду чемпиона мира в составе сборной Германии Андре Шюррле, Зенит купил у Барселоны бразильца Малкома за 40 миллионов евро, а Локомотив приобрел чемпиона Европы португальца Жоао Марио. Динамо, которое только стремится в лидеры, нашло в бундеслиге нападающего Максимилиана Филиппа за 20 миллионов евро. Всего клубы РПЛ потратили 230 миллионов евро. Это все-таки меньше, чем 2013 году, когда рынок взорвала распродажа Махачкалинского Анжи.

Тогдашний владелец Сулейман Керимов отказался от клуба и сбрасывал активы, заработав 141 миллион евро. После банкротства Анжи, а затем и Динамо команды научились считать, но в этом году гонка вооружений ожила снова. В последний день трансферного окна на флажке Краснодар пополнился Фернандешем из Локомотива, Зенит купил защитников Караваева и Осорио и только ЦСКА сорвал трансфер форварда Николая Комличенко из Чехии.

В прошлом году российские клубы активно продавали футболистов, сумев выручить почти 90 миллионов евро.