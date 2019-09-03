Политик Алексей Навальный выпустил расследование о недвижимости лидера фракции «Единая Россия» в Мосгордуме. Депутат Степан Орлов неоднократно заключал договоры обмена и постепенно стал владельцем элитного жилья. Об этом на своем канале рассказал сам Алексей Навальный.

Алексей Навальный также отметил, что некоторое время назад Степану Орлову предоставили в аренду служебное жильё площадью почти в триста квадратных метров.