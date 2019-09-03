Тверской суд приговорил к двум годам колонии фигуранта «московского дела» 25-летнего предпринимателя Данилу Беглеца
Тверской суд приговорил к двум годам колонии фигуранта «московского дела» 25-летнего предпринимателя Данилу Беглеца по статье о применении насилия к полицейскому.
Приговор излишне суров, защита будет его обжаловать, — рассказал адвокат осужденного Станислав Рыбчинский.
Семья осужденного останется без средств к существованию. – рассказала Дождю мать Данилы Беглеца, Людмила.
По версии следствия, Беглец потянул за руку полицейского Никитина, который задерживал протестующих. Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину.
Пошел на сделку со следствием и другой фигурант, Иван Подкопаев – он получил три года колонии.