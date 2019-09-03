СПЧ требует от прокуратуры Москвы проверить действия полицейских при задержании Ильи Азара

Совет по правам человека требует от прокуратуры Москвы проверить действия полицейских при задержании специального корреспондента Новой газеты Ильи Азара. Он был задержан вчера вечером на лестничной клетке. При этом двухлетняя дочь Азара осталась одна в незапертой квартире. В СПЧ это расценивают как оставление ребенка в опасности.

На полицейских пожаловался в прокуратуру и детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимовчи.

Азара отпустили из отделения только ночью. Суд должен был состояться сегодня, однако перенесен на 23-е сентября. Административный протокол возвращен в полицию в связи с выявленными нарушениями.