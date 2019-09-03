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15:30, 03 сентября 2019

В Москве задержали лидера Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина

В Москве задержали лидера Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина, — сообщает ОВД-Инфо. Бойко доставили в ОВД города Троицка, на него составляют административный протокол по статье «организация, либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». Поводом стал перепост видео Любови Соболь об акции 31 августа, — рассказал Бойко МБХ-Медиа.
Гальперина задержали на выходе из дома. Ему вменяют участие в акции 31-го августа. Задержанный находится в  ОВД Замоскворечье.



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