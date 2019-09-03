В Москве задержали лидера Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина, — сообщает ОВД-Инфо. Бойко доставили в ОВД города Троицка, на него составляют административный протокол по статье «организация, либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления». Поводом стал перепост видео Любови Соболь об акции 31 августа, — рассказал Бойко МБХ-Медиа.

Гальперина задержали на выходе из дома. Ему вменяют участие в акции 31-го августа. Задержанный находится в ОВД Замоскворечье.