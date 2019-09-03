Мосгорсуд сократил срок административного ареста Ильи Яшина на 50 минут
29-го августа политика в пятый раз арестовали на 10 суток. Сам Яшин в своем Твиттере назвал решение суда «торжеством правосудия».
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29-го августа политика в пятый раз арестовали на 10 суток. Сам Яшин в своем Твиттере назвал решение суда «торжеством правосудия».
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…