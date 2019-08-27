Пятнадцать лет назад произошел теракт в школе города Беслана

Пострадавшие намерены снова обратиться к следствию, чтобы дать делу новый импульс.

Взаимодействие со следствием с самого начала было трудным, и до сих пор есть подозрения, что спецоперация проводилась с нарушениями. Об этом ранее в эфире «Эха» рассказала журналист «Новой газеты» Елена Милашина, которая занималась расследованием трагедии в Беслане.

Свидетелей по делу единственного выжившего террориста было более девяти сотен, поэтому процесс был невероятно сложным, отметила Милашина.