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15:01, 03 сентября 2019

Фигуранты «московского дела» получили реальные сроки по статье о применении насилия к полицейским

К трем годам колонии приговорили техника Ивана Подкопаева, два года назначили предпринимателю Данилу Беглецу.

Дела Подкопаева и Беглеца сегодня в особом порядке рассматривал Тверской суд Москвы – такая процедура была выбрана из-за того, что оба фигуранта признали свою вину. Подкопаева признали виновным в том, что он распылил перцовый газ в сторону силовиков во время акции протеста 27 июля в Москве. Спустя около получаса в другом зале суда прозвучал приговор Беглецу, который обвинялся в том, что потянул за руку сотрудника полиции, задерживавшего протестующих.
Ранее сегодня к пяти годам лишения свободы приговорили еще одного фигуранта дела, связанного с протестами – Владислава Синицу. Он был признан виновным в экстремизме из-за твита, в котором усмотрели угрозы детям силовиков. Свою вину обвиняемый не признал.

Сейчас в суде одновременно рассматривают дела еще трех фигурантов «московского дела» — Евгения Коваленко, Кирилла Жукова и Константина Котова.

Сегодня также стало известно, что Следственный комитет прекратил уголовное преследование пяти обвиняемых по «московскому делу». В их делах не нашли состава преступления.



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