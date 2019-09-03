Совместная следственная группа по делу о крушении малазийского Боинга намерена допросить Владимира Цемаха, — сообщает агентство Ассошиэйтед-пресс, ссылаясь на пресс-секретаря группы Брехтье Ван де Мосдейк.

Цемах, бывший командир ПВО ополчения ДНР, в июне был похищен украинскими спецслужбами. По данным некоторых СМИ, Цемах может быть включен в списки на обмен заключенными между Россией и Украиной. Впрочем, эти данные не подтверждены.