Фигуранта дела о «массовых беспорядках» Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает «Дождь».

Обвинение просило для Беглеца три года и два месяца колонии общего режима.

По версии следствия, Беглец толкнул сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля. На заседании Беглец извинился перед сотрудником Росгвардии и заявил о готовности возместить ему ущерб в размере десяти тысяч рублей.

Ранее он признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.