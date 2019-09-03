Газета Вашингтон пост узнала о том, что Конгресс США собирается начать новое расследование против Дональда Трампа

Конгрессмены-демократы намерены начать расследование по обвинению Трампа в организации тайных выплат порноактрисе и бывшей модели журнала Плейбой, заявлявших о связях с президентом. Члены Палаты представителей от Демократической партии уверены, что в настоящий момент существует достаточно доказательств, чтобы признать Трампа причастным к эпизодам перевода денег , 130 и 150 тысяч, в качестве отступных за молчание, пишет Вашингтон пост. Газета напоминает, что в конце прошлого года личный адвокат Трампа Майкл Коэн, работавший на него последние 12 лет, был осужден в связи с этим по обвинению в нецелевом расходовании средств, предназначенных для предвыборной компании и сейчас отбывает тюремный срок. Выступая в Конгрессе и позже в суде, Коэн подтвердил, что денежные переводы были им произведены, цитата, «при согласовании и по указанию Лица номер 1», имея в виду президента. Одна из женщин, Карен Макдугал, заявила, что у нее были длительные любовные отношения с ныне действующим президентом в 2006 году. Тогда он уже был женат на своей супруге, первой леди США Мелании Трамп.

Спикер Палаты представителей накануне заявила, что планирует провести процедуру импичмента в отношении президента до выборов 2020 года.