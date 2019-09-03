Журналист Азар, сотрудник ФБК Ляскин, Любовь Соболь обвиняются в повторном нарушении правил проведения публичных акций

Журналист Илья Азар, сотрудник ФБК Николай Ляскин и политик Любовь Соболь обвиняются в повторном нарушении правил проведения публичных акций. Минувшим вечером они были задержаны в Москве и по несколько часов провели в отделениях полиции.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович сообщил Эху, что обратился в прокуратуру в связи с тем, что полицейские не обеспечили безопасность ребёнку Ильи Азара – девочка осталась одна в квартире.

По словам Бунимовича. Полицейские могли дождаться прихода матери ребенка или обратиться в органы опеки, но этого не сделали.