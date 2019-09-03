Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы финансового менеджера Синицу за пост в соцсетях

Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы финансового менеджера Владислава Синицу за пост в соцсетях, который расценили, как угрозу детям сотрудников полиции. Судья Елена Абрамова пришла к выводу, что Синица совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды. Сам обвиняемый свою вину не признаёт. Синица был задержан во время протестной акции в Москве в начале августа. Суд проявил беспрецедентную жестокость, поэтому жалобы будут поданы во все доступные инстанции, — заявил в эфире телеканала Дождь адвокат Денис Тихонов Тихонов напомнил, что уголовное дело на Синицу завели после репортажа телеканала НТВ. Владислава Синицу справедливо осудили, хотя приговор излишне жесткий, — считает журналист, член СПЧ Николай Сванидзе Силовики, которые в ответ угрожали семьям оппозиционеров тоже должны понести наказание, -считает Сванидзе.