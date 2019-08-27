По мнению журналиста Сванидзе приговор, вынесенный блогеру Синице, справедливый, хотя излишне жестокий

Приговор блогеру Владиславу Синице, которого осудили на пять лет за угрозу в адрес детей сотрудников силовых структур, справедливый, хотя и излишне жестокий. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Николай Сванидзе.

«Я считаю, что приговор в отношении блогера Синицы сильно жестковат, но направленность его я понимаю. Потому что взрослому человеку нужно контролировать свои слова. То, что сказал Синица, а это читалось, как угроза в адрес детей сотрудников силовых структур, — это ни в какие ворота не лезет.

Невозможно распространять свои отношения политические, да любые на семьи, на детей. Помимо прочего, это еще прозвучало как провокация. Я считаю, что это было безответственное заявление, и поэтому наказание должно быть таким жестким, хотя не таким жестким «, — сказал он.

По мнению Н.Сванидзе, блогер спровоцировал на действия неизвестных силовиков, которые стали в ответ угрожать семьям оппозиционеров. Он считает, что силовики тоже должны понести наказание, если только их возможно будет вычислить.

«Для силовиков должно быть тоже наказание. Другой вопрос, что они в отличие от Синицы неизвестны, они анонимны. А это просто прямая угроза и преступная. Если их найдут, им тоже должно быть наказание», — сказал он.

В.Синица был арестован 5 августа, ему вменили возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).