РФ выплатила почти всю сумму компенсаций, назначенных ЕСПЧ родственникам погибших и пострадавшим при теракте в Беслане

Россия выплатила практически всю сумму компенсаций, назначенных Европейским судом по правам человека родственникам погибших и пострадавшим при теракте в Беслане, — сообщило Министерство юстиции сегодня, в 15-ю годовщину теракта.

Как уточнили в ведомстве, не выплачена только одна компенсация — наследники заявительницы пока не представили необходимые документы

В 2017 году ЕСПЧ обязал российские власти выплатить в качестве компенсаций почти три миллиона евро. Истцами значились 409 человек, — сообщает Интерфакс.