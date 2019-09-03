Фигурант «московского дела», финансовый менеджер Владислав Синица приговорен к пяти годам колонии за твит, который судья Пресненского суда Елена Абрамова расценила как угрозу в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции.

Синица отрицает вину и намерен обжаловать приговор. Он заявил, что не призывал к насилию, а его твит был продиктован возмущением действиями силовиков, которые участвовали в разгоне акций в Москве.

Мать Владислава, Вера Синица, заявила «Открытым медиа», что считает это дело политическим.

В Росгвардии считают справедливым приговор Синице, — сказал Интерфаксу официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Он отметил, что изначально Росгвардия поддерживала просьбу прокуратуры о лишении свободы на шесть лет.