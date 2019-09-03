Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности

Украинский парламент одобрил инициативу президента Владимира Зеленского – тот подчеркнул, что такого решения ждет большинство граждан страны.

Верховная рада во втором и окончательном чтении приняла законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Перед голосованием к парламенту обратился президент Владимир Зеленский, который решил лично посетить заседание. Глава государства заверил, что у депутатов сохранится иммунитет на политическую деятельность, и они не будут нести ответственность за голосование, публичные выступления и решения на своих должностях. Тем самым Зеленский попытался успокоить часть парламентариев, опасавшихся, что отмена неприкосновенности может стать прологом к преследованию по политическим мотивам. Президент подчеркнул, что снятия иммунитета с депутатов требуют 90 процентов граждан Украины, и речь идет лишь о привлечении к ответственности по уголовным преступлениям.

Резонансный законопроект был внесен в Верховную раду еще в 2017 году тогдашним президентом Петром Порошенко. Документ вступит в силу с начала следующего года.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» оспорит принятый украинским парламентом законопроект. Члены фракции в полном составе отказались принимать участие в сегодняшнем голосовании.