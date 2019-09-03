Кипр досрочно погасил кредит, который был выдан Россией в 2011 году
Выплачены оставшиеся полтора миллиарда евро. В общей сложности Москва предоставила Кипру два с половиной миллиарда.
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Выплачены оставшиеся полтора миллиарда евро. В общей сложности Москва предоставила Кипру два с половиной миллиарда.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…