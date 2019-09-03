Пансион воспитанниц Министерства обороны открыли в Петербурге

Это филиал московского учебного заведения, в первый набор вошли 240 девочек.

В первом учебном году воспитанниц в пансион набрали из пятого, шестого и седьмого классов. В учебном заведении они будут находиться вплоть до сдачи ЕГЭ. При этом в пансион зачисляют девочек в основном из семей военных, которые служат в отдаленных гарнизонах. Также туда принимают дочерей солдат, погибших во время боевых заданий. Помимо обычной школьной программы, девочки будут изучать четыре иностранных языка, заниматься танцами, музыкой и художественным творчеством. В корпусе, кроме учебных кабинетов, есть и специализированные: лаборатории, технопарк, а также зал по фехтованию, бассейн, бальный, гимнастический и тренажерный залы. На церемонии открытия петербургского филиала выступил Министр обороны Сергей Шойгу. Он сравнил ведомственный пансион со Смольным институтом благородных девиц, так как именно это учреждение зародило традиции женского образования.

Новое здание для пансиона построили на Бычьем острове, около Крестовского острова. Изначально здание возводили для клуба дзюдо «Явара-Нева». Его почетный президент Владимир Путин, а генеральный директор Аркадий Ротенберг. Несколько лет назад компания отказалась от достройки здания и обменяла его на земли Минобороны в Москве.