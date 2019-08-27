«Левада-центра»: большинство россиян назвали основной причиной недопуска оппозиции на выборы в МГД – страх чиновников

В результате опроса «Левада-центра» большинство россиян назвали основной причиной недопуска оппозиции на выборы в Мосгордуму – страх чиновников. Также исследование выявило резкий рост недовольства действиями полиции при задержаниях. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «Левада-центра» Лев Гудков.

По его словам, блок вопросов касался мотивации людей, вышедших на протесты в Москве и других городах.

«Эти вопросы были заданы в рамках нашего ежемесячного мониторинга, который проводился по всей стране, касающийся всех групп населения.

Главной причиной по мнению большинства было недовольство положением в стране — 41%. На втором месте было недовольство политикой власти — 34%, и недовольство тем, что независимых кандидатов не допустили до выборов 28%. Абсолютное большинство россиян считают, что московские власти боятся конкуренции, поэтому прибегли к подлогам и не допустили независимых политиков до выборов, тем самым нарушив законы. Это и вызвало недовольство властями, спровоцировало людей в участии в акциях», — сказал Л.Гудков.

Результаты исследования показали, что 64% людей, которые узнали о происходящих акциях протеста из интернета, считают действия сотрудников правоохранительных органов при задержании участников акций необоснованными и жесткими.

«Было высказано резкое недовольство действиями полиции и властей. По мнению большинства людей Росгвардия, ОМОН и полиция действовали жестко и необоснованно, незаконно используя силу. Впервые такая цифра — 64%», — отметил он.

Подавляющее большинство респондентов, по словам Л.Гудкова, не верит в провокации и интриги Запада, которые представители власти называют основными причинами протестов.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.