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12:02, 03 сентября 2019

В российских городах сегодня пройдут акции памяти жертв терактов

Дата была установлена в связи с трагическими событиями в Беслане. 15 лет назад в этот день в результате штурма школы погибли 314 человек человек, из них 186 детей. Террористы удерживали их без пищи и воды, рассказала одна из заложниц Лариса Кудзиева.

Напомню, в 2017 году Страсбургский суд постановил выплатить родственникам жертв и пострадавши в результате теракта в Беслане в общей сложности 3 миллиона евро. В Минюсте России сказали, что компенсации получили все, кроме одной женщины, которая не предоставила необходимых документов.



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