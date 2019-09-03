Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за твит о детях полицейских

Фигурант «московского дела» был признан виновным в экстремизме с угрозой применения насилия.

Судебное следствие по делу финансового менеджера Владислава Синицы заняло всего один день: накануне обвинение и защита представили свои доказательства, провели прения и тогда же подсудимый выступил с последним словом. Сегодня утром судья Елена Абрамова уже огласила приговор: пять лет колонии общего режима. Это на год меньше максимального срока по статье об экстремизме, который запрашивала прокуратура.

Поводом для уголовного преследования Синицы стал твит, в котором усмотрели призывы к насилию над детьми силовиков. Свидетелями обвинения выступили сотрудники Росгвардии, заявившие, что боятся за своих близких после дежурства на акциях протеста. Как пишет «Русская служба Би-би-си», сам блогер категорически отрицал свою вину, утверждая, что следствие вырвало его слова из контекста. Кроме того, подсудимый настаивал, что никаких призывов в его словам не было – он лишь участвовал в обсуждении темы деанонимизации полицейских.

Как сообщало интернет-издание «Медиазона», по делу Синицы была проведена лингвистическая экспертиза, но за нее отвечали люди без профильного филологического образования.