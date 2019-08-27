Система электронного голосования до сих пор не доработана – «Голос»

Несмотря на то, что осталось пять дней до выборов, система электронного голосования до сих пор не доработана. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Надо сказать, что система до сих пор дорабатывается. Нам удалось прописать нормативные акты, технически усовершенствовать. Однако, надо отметить, что за пять дней до выборов система не доработана пока. Финальные точки пока не поставлены», — сказал он.

Г.Мельконьянц добавил, что нормативный акт по наблюдению за электронным голосованием до сих пор не принят. «Вчера состоялось заседание рабочей группы, и я остался в некоторой растерянности, потому что до сих пор не принят нормативный акт по наблюдению за электронным голосование на выборах. Пока мы не видели этого проекта. Только частичные элементы видели», — сказал он.

Также он добавил, что проводить само электронное голосование на ресурсах исполнительной власти не совсем корректно. «И то, что электронное голосование проходит на сайте мэрии Москвы, мы оцениваем негативно. Но, к сожалению, другого варианта предложено не было. Мы считали, что это оптимально было бы сделать на сайте избирательной комиссии, но у нее, как я понял, нет ресурсов, эту систему у себя развернуть. Мы имеем то, что имеем, и нас никто не спрашивал, когда принимали федеральные законы. И когда мы давали свои комментарии, к сожалению, к ним не прислушались», — отметил Г.Мельконьянц.

Основные претензии к данной системе, по его словам, заключаются в том, что наблюдатели пока не уверены в том, что «эта система правильно учитывает голоса».

«Это интересная штука, но избиратель должен понимать все риски, которые есть. И риски с тем, что там могут быть какие-то сбои», — отметил он.