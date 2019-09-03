Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Порсле того, как Рублев выбил из сетки таких звезд, как Стефанос Циуипас и Ник Кирьос, казалось, что уж Береттини он точно пройдет, однако 23-летний итальянец, посеянный под 24 номером не оставил шансов Рублеву, который два года назад уже играл в Нью-Йорке в четвертьфинале. Рублев не смог взять ни одного сета, а первый завершился со счетом 6-1 в пользу Береттини. Маттео гонял нашего теннисиста из одного угла в угол, чередуя мощнейшие форхенды с укороченными ударами. Несмотря на поражение, Рублев провел отличный турнир, который позволит ему подняться выше 48 места, которое он сейчас занимает. После травм и неприятностей он возвращает свою лучшую форму и можно рассчитывать на то, что победы над игроками первой десятки не станут только приятными эпизодами.

Сегодня свой четвертьфинал сыграет единственный из оставшихся в сетке россиян. Даниил Медведев всречается со швейцарцем Станисласом Вавринкой.