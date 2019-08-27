Движение «Голос» продолжает набор желающих в наблюдатели на выборах

Желающие все еще могут записать в наблюдатели на выборах и пройти обучение, несмотря на оставшиеся пять дней до дня голосования. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

На выборах в Москве, по его словам, наблюдателей хватит на все участки, но, было бы «лучше, чтобы их было больше».

«В Москве покрытие будет хотя бы по одному человеку, но необходимо иметь все равно несколько человек на участке для того, чтобы контролировать и надомное голосование, и на самом избирательном участке. Поэтому еще есть время записаться в наблюдатели, есть время пройти обучение», — сказал он.

Г.Мельконьянц также отметил, что за последнее время работа наблюдателя стала более безопасна, чем раньше.

«В последнее время, благодаря новым тенденциям, которые новый состав ЦИКа в 2016 году запустил, что наблюдатель — это друзья, надо взаимодействовать с избирательными комиссиями. Такого жесткого противостояния уже нет. Если раньше выгоняли с участков, избивали, происходили страшные вещи, то сейчас таких фактов у нас нет. Более того, в закон внесены поправки, которые запрещают удаление наблюдателей с избирательного участка без решения суда. Поэтому идти в наблюдатели сейчас более или менее безопасно, опять-таки в тех регионах, где соблюдаются законы», — отметил он.

Движение «Голос» продолжит на этой неделе проведение обучающих тренингов для наблюдателей за выборами в Москве.