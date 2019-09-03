Иркутская чиновница, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения людей, отстранена от работы

Аудиозапись, где Ирина Алашкевич в оскорбительной форме высказывается о жертвах в Тулуне, появилась в соцсетях на прошлой неделе. Алашкевич, в частности, говорила о внешнем виде пострадавших, которые пришли на встречу с президентом.

Сама Алашкевич утверждает, что запись является фальшивкой. Кстати, власти Иркутской области проведут ещё ряд экспертиз по аудиозаписям с оскорблениями жителей Тулуна.