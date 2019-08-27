Бунимович обратился в прокуратуру в связи с действиями полиции, которые оставили ребенка журналиста Азара в опасности

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру в связи с действиями полиции при задержании журналиста Ильи Азара. Полицейские не обеспечили безопасность ребенку Азара, маленькая девочка осталась одна в квартире с открытой дверью. О необходимости провести проверку рассказал сам Евгений Бунимович в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

«После задержания Ильи Азара вчера поздно вечером, я отправил запрос прокурору Москвы о необходимости в кратчайшие сроки разобраться в обстоятельствах задержания и действиях полиции», — сказал он.

Е.Бунимович добавил, что по данным, которые дает и задержанный И.Азар, и его жена, полиция увела журналиста, оставив 1,5 годовалого ребенка в квартире с открытой дверью.

«Это оставление ребенка в опасности. Это противоречит тем нормам действий полиции, которые должны в этой ситуации выполняться. Они могли дождаться второго родителя, и могли связаться с органами соцзащиты с тем, чтобы ребенок ни на одну минуту не остался бы один. Для меня ситуация абсолютно необъяснимая, и я требую от прокурора, чтобы они разобрались и дали соответствующее заключение о правомерности действий полиции», — подчеркнул омбудсмен.

Журналист «Новой газеты» И.Азар, активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Н.Ляскин и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Л.Соболь были задержаны в Москве сотрудниками полиции 2 сентября и доставлены в разные ОВД. 3 сентября их отпустили.

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