В Великобритании парламентарии планируют сегодня представить законопроект, который призван не допустить выхода Соединённого королевства из Европейского Союза без сделки с Брюсселем. Таким образом, представители Лейбористской партии и других оппозиционных сил хотят помешать планам правительства во главе с Борисом Джонсоном. Откладывание брегзита, в конце концов, может сделать невозможных выход из ЕС, говорил ранее Джонсон.

Борис Джонсон подчеркнул, что ни при каких условиях не будет просить Брюссель об отсрочке.