Z Архив новостей новости
5 2 6 724
10:03, 03 сентября 2019

Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа

Поводом называется организация выплат женщинам, которые заявляли о связях с ним.
В центре внимания расследования — предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним. Выплаты делали в обмен на молчание. Слушания по делу проведет комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. По их данным, комитет выслушает показания свидетелей, которые были причастны к переводам средств порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Как утверждают демократы из палаты представителей, собрано достаточно доказательств, чтобы признать Трампа соучастником в этом деле. В организации передачи денег женщинам признавался личный юрист президента США — Майкл Коэн. Позднее его приговорили к трем годам лишения свободы за нарушение правил финансирования предвыборной кампании и предоставление ложных показаний конгрессу.
Сам Дональд Трамп уверяет, что никаких денежных выплат любовницам не предоставлял.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 181 6 19793 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Блоги

Марат Гельман галерист

Нужно призывать к героизму, а не считать на калькуляторе И вы хотите, чтоб я поступился принципами и голосовал за коммуниста со Сталиным на лацкане? Ну если уж поступаться принципами, то может пойти сотрудничать с режимом, как Богомолов, ну или хотя бы начинать с ними переговоры?..

5 118 6 23799 27.08
Kвыборы, политика, власть, общество, навальный, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

Сергей Магнитский: «Я весьма далек от отчаянья» Для самых близких людей Сергея — его жены, мамы и тети главная память о нем — его записи в шести толстых тетрадях, которые он исписал за почти годовое пребывание в московских тюрьмах..

5 72 6 24390 27.08
Kмагнитский, тюрьмы, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…

5 99 6 11504 01.09
Kбеслан, память, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 129 6 17385 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 91 6 12477 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Леонид Гозман политик

Диалог на бульваре Я пойду потому, что хочу, чтобы те, кто посылают против мирных людей карателей, знали, что мы их не боимся. Тогда они сломаются. Я пойду не «гулять», я пойду на политическую акцию, которая, надеюсь, приблизит крах этой системы и наступление нормальной жизни…

5 81 6 11099 30.08
Kобщество, политика, акции, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Рост взаймы Главный драйвер роста ВВП, который хоть как-то держал экономику страны в первом полугодии 2019 — займы населению, умирает…

5 54 6 17214 27.08
Kэкономика, рф, кредиты, ввп, финансы, инвестиции, политика, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 128 6 17885 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Война в России до сих пор не осмыслена Память о ней, сохранявшаяся в семьях как страшная, личная и священная, усилиями сегодняшней власти извращена и поругана. Трагедия превращена в карнавал, в прославление войны…

5 198 6 28511 01.09
Kвторая мировая, память, события
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

В гостях у Сталина «Почему у памятника этому тирану лежат цветы? Ни у кого другого их нет?», — внезапно изменился в лице австралиец, подойдя к могиле Сталина. «Это невозможно!», — громко возмущался иностранец. Голос его дрожал…

5 329 6 47778 31.08
Kсталин, история, туризм, гостиницы, общество, мнения
Блоги

+ «Сдачу — министру, на развитие авиации» «Сдачу — министру, на развитие авиации» Как Путин угощал Эрдогана мороженым на МАКС-2019...

5 142 6 34202 27.08
8читать ;смотреть
Kпутин, эрдоган, макс, юмор, видео, события
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, директор «СПИД.Центр»

Я видел в своей собственной стране системы поужаснее. То есть я вижу, как она эта система меняется. Людей могли бы обливать из водометов – могли бы. Но ведь не поливали – не поливали…

5 81 6 13136 02.09
#слушать 35:51 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Kполитика, беслан, выборы, передачи, видео
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

«Умное голосование» есть подлость и глупость Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью)...

5 206 6 33287 29.08
Kвыборы, мосгордума, политика, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Прошел ли процесс? Обмен всех на всех – это фактически и будет признанием того, что две страны воюют. Потому что только на фронте не важны обстоятельства попадания в плен для того, чтобы менять своих солдат на чужих…

5 122 6 20766 28.08
Kполитика, украина, рф, война, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Право на мирный протест абсолютно Правовой документ, который отрицает право на мирный протест, не является правовым документом. Если напишут конституцию, в которой его не будет, значит, это будет фейковая конституция…

5 132 6 22897 30.08
Kполитика, власть, права, протесты, митинги, общество, конституция, мнения

Популярное за неделю

Новости

Украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, после отправки в Киев заочно вынесут приговоры в Москве О новых деталях будущего обмена заключенными и арестованными пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники

5 0 6 5647
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Плохо, что сдача не досталась Рогозину. Чуть-чуть ему не хватило денег, чтобы купить в Детском мире приличного корейского робота. В космос пришлось отправлять идиота Федю. Роботы тоже бывают тупыми. Это у них в Роскосмосе фамильное…

5 102 6 110474 28.08
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
5 44 6 11453 27.08
Блоги

Максим Шевченко журналист

Пресс-конференция Владимира Бортко расставила точки над «i» Браво, Владимир Владимирович! И даже если не исключены внутренние разборки между кланами в АП — плевок в рожу Системе внушительный и основательный…

5 207 6 210188 01.09
Kпетербург, выборы, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У нас Кремль давно освоился с самой скверной ролью — ролью агрессора, который выставляет себя жертвой…

5 105 6 86676 31.08
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8045887
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4182558

Сегодня в эфире