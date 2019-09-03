Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа

Поводом называется организация выплат женщинам, которые заявляли о связях с ним.

В центре внимания расследования — предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним. Выплаты делали в обмен на молчание. Слушания по делу проведет комитет палаты представителей США по вопросам судопроизводства. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. По их данным, комитет выслушает показания свидетелей, которые были причастны к переводам средств порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Как утверждают демократы из палаты представителей, собрано достаточно доказательств, чтобы признать Трампа соучастником в этом деле. В организации передачи денег женщинам признавался личный юрист президента США — Майкл Коэн. Позднее его приговорили к трем годам лишения свободы за нарушение правил финансирования предвыборной кампании и предоставление ложных показаний конгрессу.

Сам Дональд Трамп уверяет, что никаких денежных выплат любовницам не предоставлял.