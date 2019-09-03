Сегодня в России вспоминают жертв терактов. Памятная дата была установлена в связи с трагическими событиями в Беслане

Акции памяти пройдут в Москве и других городах. Сегодня Минюст России сообщил, что только одна из пострадавших в Беслане не получила компенсацию, назначенную Страсбургским судом. Она не предоставили необходимых документов. Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил выплатить почти 3 миллиона евро истцам по делу о теракте в Беслане. Всего их было более четырёхсот.

Взаимодействие со следствием с самого начала было трудным, и до сих пор есть подозрения, что спецоперация по освобождению заложников проводилась с нарушениями. Об этом в эфире Эха заявила журналист «Новой газеты» Елена Милашина.

Как отметила Милашина, свидетелей по делу единственного выжившего террориста было более девяти сотен, поэтому процесс был очень сложный.