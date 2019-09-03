РФ выплатила практически всю сумму, назначенную Страсбургским судом родственникам и пострадавшим в Беслане

Россия выплатила практически всю сумму, назначенную Страсбургским судом родственникам и пострадавшим при захвате заложников в Беслане. Деньги не получила только одна из пострадавших, сообщили сегодня Интерфаксу в пресс-службе Минюста. Там уточнили, что женщина не предоставила необходимых документов.

Напомню, Европейский суд по правам человека в 2017 году постановил выплатить истцам, а это более четырёхсот человек, почти 3 миллиона евро.

Сегодня в Москве и других городах России пройдут акции памяти жертв терактов. Памятная дата была установлена в связи с трагическими событиями в Беслане.