Картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» впервые привезли в Россию
По словам художника-реставратора Анны Калмыковой, «для картины 15-го века состояние её действительно хорошее, хотя есть небольшая деформация доски, что всегда происходит с вещами, написанными на дереве; красочный слой стабилен — нет ни приподнятостей, ни осыпей».
Выставок итальянского искусства в Приморье раньше не было. Впервые произведение из музея Уффици покинуло свои залы.
Картина «Мадонна делла Лоджиа» написана маслом на дереве и изображает Мадонну с младенцем на фоне лоджии.