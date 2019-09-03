Картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» впервые привезли в Россию

Шедевр выставили в рамках Восточного экономического форума. Полотно доставили на Дальний Восток из собрания флорентийской Галереи Уффици. Шедевр кисти Боттичелли выставлен в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Экспозиция в рамках форума продлится по 5 сентября, далее картину можно будет увидеть в Приморской государственной галерее во Владивостоке. А с 17 ноября шедевр Боттичелли представят в Эрмитаже. В Петербурге полотно выставят в рамках международного культурного форума.По словам художника-реставратора Анны Калмыковой, «для картины 15-го века состояние её действительно хорошее, хотя есть небольшая деформация доски, что всегда происходит с вещами, написанными на дереве; красочный слой стабилен — нет ни приподнятостей, ни осыпей».Выставок итальянского искусства в Приморье раньше не было. Впервые произведение из музея Уффици покинуло свои залы.

Картина «Мадонна делла Лоджиа» написана маслом на дереве и изображает Мадонну с младенцем на фоне лоджии.