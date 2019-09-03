Сегодня по всему миру будет представлена эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Представление обещает быть весьма необычным.

Изображение в цифровом формате появится на всех возможных платформах, как в сети, так и вне ее. Особенно красочной обещают быть проекции на самых известных зданиях в разных городах и уголках планеты. В столице Катара Дохе ими станут отели Хилтон и Торш, в Москве изображение возникнет на здании по адресу Новый Арбат 2, где есть огромный во весь фронтон экран, который обычно используют для рекламы. Экраны будут расположены в разнообразных местах – на Таймс Сквер в Нью-Йорке, вокзалах Берлина и Парижа, Лестер-север в Лондоне, центре Мадрида и многих других городах и странах. Время явления эмблемы народу тоже символично 20 часов 22 минуты по катарскому времени, которое не отличается от московского и потому изображение будет хорошо видно желающим.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.