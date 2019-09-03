Тропический ураган Дориан разрушительной силы продолжает приближаться к юго-восточному побережью США

Прямого удара четырем американским штатам, скорее всего, удастся избежать, но эвакуация жителей продолжается.

За сутки ураган Дориан понизился с 5-й, катастрофической, до 4 категории, что тем не менее привело к массовым разрушениям на Багамских островах и не менее чем пяти жертвам. Сила ветра Дориана достигала 300 километров в час. Сегодня во второй половине дня ураган подойдет на опасную близость к флоридскому побережью — правда, уже с меньшей силой, 3 категории. Несмотря на то, что непосредственного удара на юго-восточные части США не ожидается, на протяжении 700 километров побережья Флориды объявлена эвакуация — где-то обязательная, где-то рекомендованная. Начиная от Палм Бич — где у президента США Дональда Трампа расположена резиденция и гольф-клуб и до границы со штатом Джорджия. Эвакуированы дома престарелых и некоторые больницы. Три аэропорты Флориды — Форт-Лодардейл, Палм-Бич и Орландо закрыты. Самые разрушительные последствия могут наступить в результате затоплений из-за сильный дождей и морского шторма, а также от сильного ветра, со скоростью до 200 километров в час. После Флориды ураган Дориан продолжит движение на север вдоль побережья США — мимо Джорджии, где приказана эвакуация всей прибрежной линии, и Южной и Северной Каролины. К четвергу Дориан должен ослабнуть до урагана 2-й категории.

Ради того, чтобы следить за ситуаций с Дорианом, Президент США Дональд Трамп отменил официальный визит в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй Мировой Войны. В понедельник Трамп созвонился с губернатором Флориды, чтобы обсудить положение, после чего отправился играть в гольф в свою резиденцию в Вирджинии.